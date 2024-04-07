Омск-Информ
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·Происшествия

Автолюбитель не успел затормозить. Мальчика доставили в больницу.

Вчера около 19:30 в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.

По предварительным данным, 56-летний водитель «Лады» наехал на 6-летнего пешехода, переходившего дорогу вдоль проезжей части на улице Фрезерной в Ленинском округе. В итоге дошкольник доставлен в больницу.  

Окончательно все детали станут известны после проверки.

·Происшествия

Автолюбитель не успел затормозить. Мальчика доставили в больницу.

Вчера около 19:30 в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.

По предварительным данным, 56-летний водитель «Лады» наехал на 6-летнего пешехода, переходившего дорогу вдоль проезжей части на улице Фрезерной в Ленинском округе. В итоге дошкольник доставлен в больницу.  

Окончательно все детали станут известны после проверки.