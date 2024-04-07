Жителям районов Омской области предложили сделать инвестирование на бирже. Вот только брокеры оказались ненастоящими.

Жителям районов Омской области предложили сделать инвестирование на бирже. Вот только брокеры оказались ненастоящими.

Сразу двое жителей районов Омской области остались без крупных сбережений из-за мошенников. Так, житель села Мартюшево Тарского района обратился в полицию из-за хищения 4,5 млн рублей.

Правоохранители узнали, что сельчанин сам попался на примитивную удочку. В конце марта он увидел в социальных сетях объявление о том, что гражданам, рожденным в СССР, с целью дополнительного заработка разрешено инвестирование на бирже.

Пройдя по ссылке, мужчина оставил на сайте заявку. Скоро ему позвонил неизвестный. И, представившись биржевым брокером, предложил установить приложение «Терминал», на котором отображаются котировки ценных бумаг и доходы от инвестиций в них.

Первоначально сельчанин разместил на платформе свои накопления в сумме 73 тысячи рублей. В приложении сразу же отобразилось, что вложения стали приносить доход. Вдохновленный мужчина набрал в банке кредитов и перевел их мошенникам.

Когда же заявитель 1 апреля попытался вывести доход от инвестиций, ему отказали под предлогом заморозки счета. Для его разблокировки необходимо направить еще 4 тысячи долларов. После этого сельчанин понял, что его «развели», и обратился в полицию.

Похожий случай произошел в Черлакском районе. 58-летней жительнице районного центра в социальной сети пришло сообщение от известного банка с предложением пройти опрос о качестве предоставления услуг. Сельчанка заполнила анкету, но наполовину. После этого ей перезвонила девушка, представившаяся сотрудницей банка, убедила пройти анкету до конца. В награду за сотрудничество даме предложили вложиться в банковские ценные бумаги. В итоге сельчанка набрала кредитов и потеряла в общей сложности 1 млн рублей.

В полиции предупредили, что зачастую мошенники представляют свою платформу как чудо-биржу, которая позволит за очень короткий срок в несколько раз увеличить сумму вложенных средств. Реклама обязательно расскажет вам, что фирма имеет многолетний опыт работы, который гарантирует 100 % результат и эффективную торговлю на профессиональном уровне. Правоохранители призывают не доверять средства незнакомцам.