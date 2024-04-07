Экс-президент «Авангарда» отметил, что в процессе игры он неудачно споткнулся. Теперь легендарный нападающий лежит в больнице.

Экс-президент «Авангарда» отметил, что в процессе игры он неудачно споткнулся. Теперь легендарный нападающий лежит в больнице.

Легендарный нападающий и экс-президент «Авангарда», чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский поведал, что сломал четыре ребра в матче хоккейной Медиалиги. Он выступает за команду из Санкт‑Петербурга «Чисто Питер».

– Был обычный игровой момент. Выходил один в ноль, запнулся в борьбе и улетел в борт на скорости. В итоге сломал четыре ребра и сейчас лежу в больнице. Не знаю, насколько это долго и серьезно. Доктора планируют держать меня в больнице, – цитирует Сушинского «Матч ТВ».

Отметим, что Максим Сушинский особенно почитаем омскими болельщиками, так как провел за «Авангард» в общей сложности 8 лет. В сезонах 1997–2005 гг. в 412 матчах забросил 171 шайбу, сделал 239 передач, набрал 486 минут штрафа. В 2018–2020 годах работал президентом «ястребов».