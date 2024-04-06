Омск-Информ
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·Происшествия

Дом расселили полгода назад, но не снесли. Сегодня он сгорел.

В Омске на улице Арсеньева сгорел двухэтажный дом. Как говорят местные жители, его расселили полгода назад, но так и не снесли.

По данным МЧС, площадь пожара составила 400 кв. метров. С огнем боролись 26 пожарных. К счастью, никто не пострадал.

·Происшествия

Дом расселили полгода назад, но не снесли. Сегодня он сгорел.

В Омске на улице Арсеньева сгорел двухэтажный дом. Как говорят местные жители, его расселили полгода назад, но так и не снесли.

По данным МЧС, площадь пожара составила 400 кв. метров. С огнем боролись 26 пожарных. К счастью, никто не пострадал.