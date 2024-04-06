Промышленный туризм активно развивают такие известные предприятия, как «Полиом», НПО «МИР», «Омский каучук» и ряд других.

Промышленный туризм активно развивают такие известные предприятия, как «Полиом», НПО «МИР», «Омский каучук» и ряд других.

21–22 мая в Омске пройдет финал всероссийской образовательной программы по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность». В преддверии этого события в областном Конгресс-холле состоялась практическая сессия, на которой эксперты оценили экскурсионные маршруты крупных промышленных предприятий региона.

Как отметил зампредседателя правительства Омской области, руководитель региональной команды по развитию промышленного туризма Омской области Андрей Шпиленко, с помощью промышленного туризма регион можно эффективно показать потенциальным инвесторам.

– В рамках сегодняшней практической сессии мы отобрали лучшие проекты, дали рекомендации. Компании, которые сегодня прошли отбор, представят свои предприятия в рамках финала образовательной программы «Открытая промышленность», который пройдет 21–22 мая. Омск открыт для инвестиций, для дружбы и сотрудничества со всеми регионами Российской Федерации, – подчеркнул Андрей Шпиленко.

На суд экспертов сегодня были представлены технологичные и интерактивные экскурсии таких предприятий, как «Полиом», НПО «МИР», «Омский каучук» (ГК «Титан»), «Омский завод инновационных технологий» и «МилкОм». В ближайшее время специалисты займутся доработкой маршрутов для выступления на финальном мероприятии, где ждут представителей более 60 регионов страны.