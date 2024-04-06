Город в Оренбургской области частично оказался под водой. На помощь местным жителям выехали специалисты из Омска.

Город в Оренбургской области частично оказался под водой. На помощь местным жителям выехали специалисты из Омска.

В эти дни вся страна следит за тем, что происходит в городе Орске Оренбургской области, где прорвало дамбу. Город сейчас частично затоплен, людей эвакуируют. Уже известно о четырех погибших.

В Орск отправили людей и технику Омского водоканала. Из Омска в Оренбуржье отправляются 25 специалистов, среди них ремонтники и энергетики, а также 10 единиц техники.

– Направляем в Орск несколько бригад слесарей аварийно-восстановительных работ и откачивающую технику. Понимаем, как важно помочь жителям, оказавшимся в условиях затопления паводковыми водами, – говорит генеральный директор Омского водоканала Павел Козлов.

Также техника предприятия борется с последствиями паводка в Омской области.