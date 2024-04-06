Омск-Информ
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·Общество

Работники прокуратуры наведались в эти населенные пункты и поговорили с жителями.

Сегодня работники прокуратуры Омского района выехали в 9 сельских поселений, которые оказались в зоне паводка.

Представители надзорного ведомства заслушали руководителей местных администраций и поговорили с людьми, которые живут в пострадавших от паводка домах. Сельчанам разъяснили порядок получения компенсации.

Прокурор района Сергей Пономарев вместе с сотрудниками администрации проверил оснащенность, а также достаточность сил и средств для ликвидации последствий подтопления, сообщили в надзорном ведомстве.

По итогам выезда прокуратура даст оценку деятельности ответственных должностных лиц по предупреждению паводка.

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·Общество

Работники прокуратуры наведались в эти населенные пункты и поговорили с жителями.

Сегодня работники прокуратуры Омского района выехали в 9 сельских поселений, которые оказались в зоне паводка.

Представители надзорного ведомства заслушали руководителей местных администраций и поговорили с людьми, которые живут в пострадавших от паводка домах. Сельчанам разъяснили порядок получения компенсации.

Прокурор района Сергей Пономарев вместе с сотрудниками администрации проверил оснащенность, а также достаточность сил и средств для ликвидации последствий подтопления, сообщили в надзорном ведомстве.

По итогам выезда прокуратура даст оценку деятельности ответственных должностных лиц по предупреждению паводка.

1169