За сутки с дорог города откачали 815 кубометров воды.
Пока на юге Омской области борются с водой, которая продолжает затапливать дома, в Омске пытаются предотвратить паводок.
Бригады УДХБ продолжают откачивать воду на проблемных участках. Как сообщил омский мэр Сергей Шелест, за прошедшие сутки с дорог откачали 815 кубометров воды.
– Сегодня работы продолжаются на улицах Олимпийская, Жуковского, проспекте Менделеева, Красноярском тракте, 2-я Кольцевая, Красный Путь, 4-я Железнодорожная, Шакурова. Следим за ситуацией и оказываем помощь жителям окраинных территорий, куда вода приходит с полей, – отметил градоначальник.
Также дорожники чистят и моют ливневки. Работы в этом направлении продолжаются на улицах Жуковского, Полторацкого, Лизы Чайкиной, Богдана Хмельницкого, Марка Никифорова, Герцена, 14-я Судоремонтная и других.