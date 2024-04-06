Омск-Информ
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·Общество

Деньги будут выделены из областного бюджета.

Губернатор Виталий Хоценко поручил выделить из областного бюджета 2,9 млн рублей на покупку и замену окон в здании Центра дополнительного образования имени В. Ф. Бибиной в райцентре Таврическое, сообщили в пресс-службе облправительства.

Глава региона был в Таврическом в январе и услышал соответствующую просьбу.

– Общался в январе с ребятами, которые там занимаются творчеством, дети довольны, – отметил Хоценко.

В прошлом году из областного бюджета были выделены деньги на косметический ремонт помещений Центра дополнительного образования.

·Общество

Деньги будут выделены из областного бюджета.

Губернатор Виталий Хоценко поручил выделить из областного бюджета 2,9 млн рублей на покупку и замену окон в здании Центра дополнительного образования имени В. Ф. Бибиной в райцентре Таврическое, сообщили в пресс-службе облправительства.

Глава региона был в Таврическом в январе и услышал соответствующую просьбу.

– Общался в январе с ребятами, которые там занимаются творчеством, дети довольны, – отметил Хоценко.

В прошлом году из областного бюджета были выделены деньги на косметический ремонт помещений Центра дополнительного образования.