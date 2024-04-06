Деньги будут выделены из областного бюджета.

Деньги будут выделены из областного бюджета.

Губернатор Виталий Хоценко поручил выделить из областного бюджета 2,9 млн рублей на покупку и замену окон в здании Центра дополнительного образования имени В. Ф. Бибиной в райцентре Таврическое, сообщили в пресс-службе облправительства.

Глава региона был в Таврическом в январе и услышал соответствующую просьбу.

– Общался в январе с ребятами, которые там занимаются творчеством, дети довольны, – отметил Хоценко.

В прошлом году из областного бюджета были выделены деньги на косметический ремонт помещений Центра дополнительного образования.