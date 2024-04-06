Билеты на матч сборных, который пройдет на «G-Drive Арене», стоят примерно столько же, сколько на игры «Авангарда» в плей-офф.

Билеты на матч сборных, который пройдет на «G-Drive Арене», стоят примерно столько же, сколько на игры «Авангарда» в плей-офф.

В продаже появились билеты на матч сборных России и Белоруссии, который пройдет на «G-Drive Арене» 6 мая в 19:30.

Стоимость билетов начинается от 490 рублей. А самые дорогие из них обойдутся в 2490 рублей. Это примерно столько же, сколько стоили билеты на матчи «Авангарда» в плей-офф.

Билеты можно приобрести как в кассах самой арены и клиентском центре ХК «Авангард», так и на сайте арены, а также на сайте kassir.ru.

Сообщается, что на одну учетную запись можно купить до четырех билетов.

Напомним, что в расширенный состав сборной России вошли защитники «Авангарда» Дамир Шарипзянов, Семен Чистяков и Михаил Гуляев, а также бывшие «ястребы» Сергей Толчинский и Арсений Грицюк.