Утром в следующую среду там будут праздновать Ураза-байрам.

Утром в следующую среду там будут праздновать Ураза-байрам.

В Омске 10 апреля с 6:00 до 10:00 перекроют улицы 19-я и 20-я Линия на участке от Лермонтова до 10 лет Октября. Это связано с богослужением в Соборной мечети в честь мусульманского праздника Ураза-байрам.

Проезд запретят для всех видов транспорта. В этот же день с 5:30 до 10:00 в окрестностях мечети нельзя будет парковать автомобили.

Для объезда в мэрии предлагают использовать улицы 10 лет Октября, Лермонтова и 25-я Линия.