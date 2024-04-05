Парень хотел добраться на чужой машине в свою деревню, но его задержали полицейские.

Парень хотел добраться на чужой машине в свою деревню, но его задержали полицейские.

В Муромцевском районе сотрудники ГИБДД остановили ВАЗ-21061, который вилял по дороге. За рулем авто в состоянии опьянения находился 20-летний житель деревни Кокшенево. Ранее парень был лишен водительских прав.

Молодой человек утверждал, что машину он купил у знакомого. Однако оказалсь, что владельцем авто является 54-летний житель поселка Петропавловка, который заявил об угоне.

Полицейские выяснили, что накануне угона парень пришел в гости к сыну владельца машины. Пока родителей молодого человека не было дома, парни выпили. Затем гость решил добраться домой на машине, припаркованной возле дома. В дороге его и задержали полицейские.

Теперь на молодого человека заведено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».