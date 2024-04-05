Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Общая площадь помещений составляет 665 квадратных метров.
В Полтавском районе на продажу выставили готовый бизнес, в который входит магазин, банкетный зал и пекарня. Собственник просит за бизнес почти 25 млн рублей.
– Продается со всем оборудованием (стеллажи в магазине, столы и стулья в банкетном зале и т. д.). Здание находится в центре села, кирпичное с бетонными перекрытиями. Крыша перекрыта, проводка заменена, окна ПВХ, натяжные потолки. Имеются все коммуникации (газ, вода, 2 локальные канализации), – говорится в объявлении.
Общая площадь помещений составляет 665 квадратных метров. О причинах продажи не сообщается.
·Экономика/Бизнес

Общая площадь помещений составляет 665 квадратных метров.
В Полтавском районе на продажу выставили готовый бизнес, в который входит магазин, банкетный зал и пекарня. Собственник просит за бизнес почти 25 млн рублей.
– Продается со всем оборудованием (стеллажи в магазине, столы и стулья в банкетном зале и т. д.). Здание находится в центре села, кирпичное с бетонными перекрытиями. Крыша перекрыта, проводка заменена, окна ПВХ, натяжные потолки. Имеются все коммуникации (газ, вода, 2 локальные канализации), – говорится в объявлении.
Общая площадь помещений составляет 665 квадратных метров. О причинах продажи не сообщается.