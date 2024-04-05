По указке мошенников ребенок перевел все средства отца на неизвестные счета.

По указке мошенников ребенок перевел все средства отца на неизвестные счета.

К полицейским обратился 37-летний омич, который заявил, что его 11-летнюю дочь обманули мошенники. Оказалось, что девочка играла в телефон, и в это время в одном из мессенджеров ей пришло сообщение с предложением воспользоваться дополнительными возможностями для игры.

Преступник отправил ребенку ссылку и попросил девочку ввести данные банковской карты. Школьница решила воспользоваться предложением, взяла карту отца и по указке мошенника поменяла пароль в банковском приложении.

– В чат стали приходить номера телефонов и суммы, которые необходимо было перевести. Школьница под диктовку злоумышленников перевела денежные средства на общую сумму 562 000 рублей. После перевода денег вся переписка в мессенджере исчезла. То, что ее обманули, девочка рассказала лишь тогда, когда отец не смог войти в банковское приложение, – сообщили в полиции.

Стражи прядка возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.