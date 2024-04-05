41-летняя Махабат Токмеилова пропала вчера, и до сих пор о ней ничего не известно. У женщины зеленые глаза и черные волосы.

41-летняя Махабат Токмеилова пропала вчера, и до сих пор о ней ничего не известно. У женщины зеленые глаза и черные волосы.

В Омске пропала 41-летняя Махабат Токмеилова. О женщине ничего не известно со вчерашнего дня, 4 апреля. К ее поискам подключились волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Приметы Махабат: рост 160 см, нормального телосложения, черные волосы, зеленые глаза. Была одета в синий пуховик, черные брюки, черные сапоги и шапку.

Омичей, которые что-либо знают о местонахождении женщины, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.