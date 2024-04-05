Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Торги хотят провести через пару недель. Заявки принимают еще неделю.
Омские власти выставили на продажу недострой на проспекте Королева. За объект, готовый на 10 % (застройщик успел только вбить сваи), просят 1,149 млн рублей.
Напомним, ООО «Кадарка» планировало построить здесь магазин товаров первой необходимости. Проект не реализовали, и чиновники изъяли у компании этот объект по решению арбитражного суда.
Торги планируют провести 21 мая. Шаг аукциона – 11,5 тыс. рублей. Заявки на участия принимаются до 13 мая.
·Экономика/Бизнес

Торги хотят провести через пару недель. Заявки принимают еще неделю.
Омские власти выставили на продажу недострой на проспекте Королева. За объект, готовый на 10 % (застройщик успел только вбить сваи), просят 1,149 млн рублей.
Напомним, ООО «Кадарка» планировало построить здесь магазин товаров первой необходимости. Проект не реализовали, и чиновники изъяли у компании этот объект по решению арбитражного суда.
Торги планируют провести 21 мая. Шаг аукциона – 11,5 тыс. рублей. Заявки на участия принимаются до 13 мая.