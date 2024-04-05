Андрей Чибис подвергся нападению после встречи с жителями Апатит. Сейчас губернатор уже пришел в себя.

Андрей Чибис подвергся нападению после встречи с жителями Апатит. Сейчас губернатор уже пришел в себя.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко пожелал скорейшего выздоровления своему мурманскому коллеге Андрею Чибису, который вчера получил ножевое ранение в живот.

– Скорейшего выздоровления желаю своему коллеге, губернатору Мурманской области Андрею Владимировичу Чибису, который вчера подвергся нападению. Мы рядом. Все будет хорошо, – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

На губернатора Мурманской области напали вчера в городе Апатиты после встречи с местными жителями. После случившегося Андрей Чибис смог дойти до своей машины. Его отвезли в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас глава Мурманской области уже пришел в себя.

Нападавшего на Андрея Чибиса задержали. Им оказался 42-летний житель Апатит Александр Быданов. Он заявил, что пойти с ножом на губернатора ему подсказал голос в голове.