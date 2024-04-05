Омский мэр заявил, что подрядчики будут ремонтировать дороги по гарантии.

Омский мэр заявил, что подрядчики будут ремонтировать дороги по гарантии.

В Омске межведомственная комиссия уже проинспектировала на предмет выявленных дефектов 20 дорог, отремонтированных в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Среди них объекты 2020, 2021 и 2023 годов. В планах еще 64 объекта.

Специалисты проверяют состояние самой дороги, бордюрного камня, пешеходных зон, остановочных павильонов и другие работы, которые до этого выполняли подрядчики.

– В этом году наиболее частыми нарушениями на уже обследованных объектах стали поперечные трещины, разрушение асфальта вблизи канализационных люков, а также выкрашивание бордюрного камня, – заявил мэр Сергей Шелест.

Подрядчики давали четврехлетнюю гарантию на все выполненные работы. Теперь они должны за свой счет устранить трещины и выбоины.

Обследование должно закончиться не позднее 18 апреля, чтобы подрядчики могли оперативно приступить к устранению недочетов. Омский мэр уже пригрозил судом тем дорожникам, кто откажется выполнять гарантийные работы.