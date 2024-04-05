Фельдшер перевела мошенникам свои деньги и те, что брала в кредит.

Фельдшер перевела мошенникам свои деньги и те, что брала в кредит.

В Омской области возбуждено очередное уголовное дело о мошенничестве.

Как сообщили в ОМВД России по Муромцевскому району, с заявлением о пропаже 1 980 000 рублей обратилась фельдшер скорой помощи. По словам женщины, в конце февраля ей пришло сообщение в мессенджере от человека, который представился ее начальником. Он предупредил фельдшера, что скоро с ней свяжется представитель министерства здравоохранения региона, чьим инструкциям необходимо следовать. При этом начальник попросил не разглашать детали разговоров.

Вскоре после этого на связь вышел человек, назвав себя представителем Минздрава. Он сообщил, что с банковского счета фельдшера неизвестные пытаются списать деньги и сейчас с ней свяжется представитель Центробанка. Следующий звонок был от мужчины, который представился куратором и попросил перевести деньги с кредитной карты фельдшера на «безопасный счет». Таким образом, женщина перевела первые 300 тысяч.

На следующий день куратор сообщил фельдшеру, что ей нужно взять кредит в банке на такую же сумму и также перевести ее на указанный им счет. Еще через день выяснилось, что злоумышленники пытаются взять кредиты на имя фельдшера в разных банках. Чтобы предотвратить их действия, женщине пришлось ехать в Омск и оформить кредитные лимиты в нескольких банках. После получения наличных она перевела их на счета, указанные мошенниками, через банкоматы и мобильное приложение. По требованию звонившего фельдшер удаляла всю переписку с ним из истории.

Неделю спустя мошенник снова связался с женщиной и сообщил, что для возврата денег с «безопасного счета» необходимо выполнить еще несколько действий. Однако женщина поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию.