Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Конструкции дома износились уже на 74 %, а чиновники, по мнению прокуратуры, не принимают никаких мер.
Прокуратура обратилась в суд, требуя от чиновников омской мэрии немедленного расселения дома № 24 на улице Олега Кошевого. Заяление находится на рассмотрении.
Как сообщили в прокуратуре, дом, состоящий из 11 квартир, признали аварийным в 2022 году. На расселение дали время до 2029 года, однако состояние здания создает угрозу жизни и здоровью жильцов. Физический износ конструктивных элементов дома превышает 74 %.
Несмотря на опасность, чиновники, по мнению прокуратуры, не принимают мер по расселению.
2113
·Общество

Конструкции дома износились уже на 74 %, а чиновники, по мнению прокуратуры, не принимают никаких мер.
Прокуратура обратилась в суд, требуя от чиновников омской мэрии немедленного расселения дома № 24 на улице Олега Кошевого. Заяление находится на рассмотрении.
Как сообщили в прокуратуре, дом, состоящий из 11 квартир, признали аварийным в 2022 году. На расселение дали время до 2029 года, однако состояние здания создает угрозу жизни и здоровью жильцов. Физический износ конструктивных элементов дома превышает 74 %.
Несмотря на опасность, чиновники, по мнению прокуратуры, не принимают мер по расселению.
2113