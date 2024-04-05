Омск-Информ
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·Общество

Кровососущие уже начали атаковать животных во время прогулок.
В соцсетях омичи начали сообщать о начале активности клещей. О насекомых сообщают горожане, имеющие собак. Кровососущие уже начали атаковать животных во время прогулок.
При этом в региональном Роспотребнадзоре о начале активности клещей пока не сообщают. В прошлом году первое обращение из-за укуса насекомого было зарегистрировано 27 марта.  
Ранее в ведомстве жителям региона рекомендовали поставить прививку от клещевого энцефалита. Вакцинация является самой лучшей профилактикой заболевания.
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·Общество

Кровососущие уже начали атаковать животных во время прогулок.
В соцсетях омичи начали сообщать о начале активности клещей. О насекомых сообщают горожане, имеющие собак. Кровососущие уже начали атаковать животных во время прогулок.
При этом в региональном Роспотребнадзоре о начале активности клещей пока не сообщают. В прошлом году первое обращение из-за укуса насекомого было зарегистрировано 27 марта.  
Ранее в ведомстве жителям региона рекомендовали поставить прививку от клещевого энцефалита. Вакцинация является самой лучшей профилактикой заболевания.
1239