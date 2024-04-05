Омск-Информ
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·Общество

В регионе застройщики в среднем задерживают сдачу жилья на 25,8 месяца.
В России застройщики в среднем задерживают сроки сдачи жилья на 5,2 месяца. Если учитывать дома, строительство которых остановлено полностью, то этот срок увеличивается до 8,3 месяца. 
– По сравнению с апрелем 2023 года переносы по строящимся объектам уменьшились на 1,2 месяца, или на 19 %, а по остановленным объектам – на полмесяца, или на 6 %, – рассказал РИА «Недвижимость» представитель портала «ЕРЗ.РФ».
Омск же вошел в список городов с максимальным сроком задержки сдачи жилья. В регионе он составляет 25,8 месяца. Более высокий показатель (41,9 месяца) зафиксирован в Ингушетии.
·Общество

В регионе застройщики в среднем задерживают сдачу жилья на 25,8 месяца.
В России застройщики в среднем задерживают сроки сдачи жилья на 5,2 месяца. Если учитывать дома, строительство которых остановлено полностью, то этот срок увеличивается до 8,3 месяца. 
– По сравнению с апрелем 2023 года переносы по строящимся объектам уменьшились на 1,2 месяца, или на 19 %, а по остановленным объектам – на полмесяца, или на 6 %, – рассказал РИА «Недвижимость» представитель портала «ЕРЗ.РФ».
Омск же вошел в список городов с максимальным сроком задержки сдачи жилья. В регионе он составляет 25,8 месяца. Более высокий показатель (41,9 месяца) зафиксирован в Ингушетии.