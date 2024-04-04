Омск-Информ
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·Происшествия

Стекло в оконном проеме держалось на временном креплении и оторвалось из-за порыва ветра. Медики помочь уже ничем не смогли.

На строительной площадке в Москве произошел несчастный случай, в результате которого погиб 30-летний житель Омской области. В столице мужчина работал крановщиком. Трагедия произошла, когда находился внизу.

Из-за порыва ветра оторвалось стекло, державшееся на временном креплении в оконном проеме на 19-м этаже. Удар был настолько сильным, что медикам вызванной на стройку скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть мужчины, сообщает «СуперОмск».

По факту произошедшего сейчас проводится проверка.

·Происшествия

Стекло в оконном проеме держалось на временном креплении и оторвалось из-за порыва ветра. Медики помочь уже ничем не смогли.

На строительной площадке в Москве произошел несчастный случай, в результате которого погиб 30-летний житель Омской области. В столице мужчина работал крановщиком. Трагедия произошла, когда находился внизу.

Из-за порыва ветра оторвалось стекло, державшееся на временном креплении в оконном проеме на 19-м этаже. Удар был настолько сильным, что медикам вызванной на стройку скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть мужчины, сообщает «СуперОмск».

По факту произошедшего сейчас проводится проверка.