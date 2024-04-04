Владимир Гофман работал в этой должности с начала мая прошлого года. Его отставку уже подписал мэр.

Владимир Гофман работал в этой должности с начала мая прошлого года. Его отставку уже подписал мэр.

Мэр Омска Сергей Шелест подписал распоряжение о расторжении трудового контракта с заместителем директора департамента образования Владимиром Гофманом, сообщает «СуперОмск». Он работал в этом ведомстве с начала мая прошлого года.

Причина отставки Гофмана не уточняется. Ранее из депобра уволился руководитель Ильдар Бикмаев. Он также отработал на своем посту менее года. Сейчас главой департамента работает Лариса Крючкова.