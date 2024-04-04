Омск-Информ
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·Образование

Владимир Гофман работал в этой должности с начала мая прошлого года. Его отставку уже подписал мэр.

Мэр Омска Сергей Шелест подписал распоряжение о расторжении трудового контракта с заместителем директора департамента образования Владимиром Гофманом, сообщает «СуперОмск». Он работал в этом ведомстве с начала мая прошлого года.

Причина отставки Гофмана не уточняется. Ранее из депобра уволился руководитель Ильдар Бикмаев. Он также отработал на своем посту менее года. Сейчас главой департамента работает Лариса Крючкова.

·Образование

Владимир Гофман работал в этой должности с начала мая прошлого года. Его отставку уже подписал мэр.

Мэр Омска Сергей Шелест подписал распоряжение о расторжении трудового контракта с заместителем директора департамента образования Владимиром Гофманом, сообщает «СуперОмск». Он работал в этом ведомстве с начала мая прошлого года.

Причина отставки Гофмана не уточняется. Ранее из депобра уволился руководитель Ильдар Бикмаев. Он также отработал на своем посту менее года. Сейчас главой департамента работает Лариса Крючкова.