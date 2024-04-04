Из-за работ на подземных инженерных коммуникациях тепловых сетей движение транспорта на участке улицы в Ленинском округе будет закрыто до октября.

Из-за работ на подземных инженерных коммуникациях тепловых сетей движение транспорта на участке улицы в Ленинском округе будет закрыто до октября.

Мэрия Омска сообщает о временном прекращении движения транспорта на участке дороги по улице Добролюбова в Ленинском округе города. Ограничения будут действовать с 15 мая по 15 октября на участке от строения № 17 до жилого дома 31 по улице Добролюбова.

На протяжении этих пяти месяцев будут проводиться работы на подземных инженерных коммуникациях тепловых сетей.

Как отметили в городской администрации, участникам дорожного движения нужно строго руководствоваться требованиями временно установленных дорожных знаков и сигналами регулировщиков, а пешеходам – соблюдать меры личной безопасности.