Молодой человек получил повестку из военкомата, но идти в армию не захотел. Парень сбежал за границу.

Молодой человек получил повестку из военкомата, но идти в армию не захотел. Парень сбежал за границу.

Суд в Омске вынес приговор в отношении 22-летнего уклониста, который, чтобы не служить в армии, сбежал за границу. Молодого человека судили по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).

Как сообщили в Следственном комитете, в июне прошлого года парню пришла повестка из военкомата явиться на областной сборный пункт. Права на отсрочку у омича не было, и тогда он решил спрятаться от военных за границей, чем нарушил положения ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Молодого человека задержали, депортировали в Россию и отдали под суд.

Приговором суда ему было назначено наказание в виде штрафа.