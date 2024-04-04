Омск-Информ
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·Происшествия

Родственники ничего о нем не слышали уже вторые сутки.
В Омске пропал 20-летний Данила Жойдик. Как сообщает поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск», 2 апреля он вышел из дома на улице Перелета и не вернулся.
Тех, кто видел парня, просят сообщить об этом по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102). Для поисков омича также требуется помощь добровольцев.
·Происшествия

Родственники ничего о нем не слышали уже вторые сутки.
В Омске пропал 20-летний Данила Жойдик. Как сообщает поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск», 2 апреля он вышел из дома на улице Перелета и не вернулся.
Тех, кто видел парня, просят сообщить об этом по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102). Для поисков омича также требуется помощь добровольцев.