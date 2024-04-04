Митрополит Омский и Таврический Дионисий заручился поддержкой мэрии в вопросах благоустройства площади перед Успенским собором.

Митрополит Омский и Таврический Дионисий заручился поддержкой мэрии в вопросах благоустройства площади перед Успенским собором.

Во время круглого стола в Омском региональном отделении Союза журналистов России состоялся разговор представителей СМИ с митрополитом Омским и Таврическим Дионисием.

Глава Омской епархии признался, что концепция благоустройства Соборной площади, которая недавно обсуждалась на Архитектурно-градостроительном совете, мягко говоря, удивила предстаителя Успенского собора, который присутствовал на обсуждении. Напомним, что общественности показали макеты арок, пергол, детской площадки. Кроме того, речь шла о новой парковке для тех, кто служит в соборе.

– Свое беспокойство представитель донес до настоятеля собора. Меня утешило решение нашего градоначальника, что формы, предложенные для территории Успенского собора, будут согласовывать с епархией, – рассказал митрополит Дионисий.

По его словам, важно, чтобы все соответствовало стилю, а потомки, спустя годы, не задавались вопросом, что же тут понастроили.

А вот парковка для священнослужителей в этом месте, по мнению Дионисия, необходимость.

– Что касается парковки, это действительно необходимость. Те, кто по Соборной площади проезжали, обращали внимание, что во время богослужения очень много машин стоит. Иной раз священникам нет возможности поставить там, где стоят машины прихожан, посетителей и туристов. Машины приходится ставить совсем недалеко от стен собора – в той зоне, которая изначально задумывалась как исключительно рекреационная. Это не очень хорошо. Есть хорошее место, которое и пешеходам не повредит, и не будет глаза мозолить. Если парковка будет выделена, это разгрузит место непосредственно рядом с собором, и автомобили наши не будут портить общее впечатление у тех, кто там гуляет, – заявил Дионисий.

Что касается состояния самого Успенского собора, он нуждается в косметическом ремонте, но как инженерное сооружение – в полном порядке.