Мужчине не удалось доказать в суде, что инспекторы перепутали его с его супругой.

Мужчине не удалось доказать в суде, что инспекторы перепутали его с его супругой.

На дорогах Омска поймали военнослужащего, который пьяным сел за руль. На него составили протокол. Дело рассматривал гарнизонный суд.

Во время расследования военный не признавал вину и утверждал, что за рулем был не он, а его супруга, и сотрудники ГИБДД составили протокол необоснованно. Однако суд в это не поверил, признал автолюбителя виновным в ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ и лишил водительских прав, а также оштрафовал.

Отметим, что решение суда пока не вступило в законную силу. У военнослужащего есть время его обжаловать.