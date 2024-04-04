Парень работал продавцом без разрешения, он попался полицейским второй раз за год.

Парень работал продавцом без разрешения, он попался полицейским второй раз за год.

Большереченский районный суд рассмотрел административное дело в отношении 21-летнего жителя Узбекистана. Он обвинялся в незаконной трудовой деятельности, совершенной повторно в течение года.

Полицейские задержали парня, когда он работал продавцом. При этом разрешения и патента на трудовую деятельность у него не было. Он признал свою вину, а также рассказал, что уже привлекался за аналогичное правонарушение в мае прошлого года.

Суд признал молодого человека виновным, назначил ему штраф 5 тыс. рублей, а также вынес постановление о принудительном выдворении парня за пределы России.