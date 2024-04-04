Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина выращивал растения, сушил их и продавал знакомым.
На улице 24-я Северная полицейские под прикрытием сотрудников СОБРа остановили автомобиль «Фольксваген-Таос». За рулем машины находился 33-летний житель Казахстана. В транспортном средстве полицейские обнаружили мини-контейнеры с марихуаной. Водителя задержали.
На дачном участке в селе Надеждино полицейские обнаружили еще 320 г наркотика. Именно на этой даче иностранец выращивал коноплю, чтобы потом продавать ее знакомым.
Теперь на мужчину заведено три уголовных дела за покушение на сбыт наркотиков в значительном и крупном размерах. На время следствия его отправили в СИЗО.
·Происшествия

Мужчина выращивал растения, сушил их и продавал знакомым.
На улице 24-я Северная полицейские под прикрытием сотрудников СОБРа остановили автомобиль «Фольксваген-Таос». За рулем машины находился 33-летний житель Казахстана. В транспортном средстве полицейские обнаружили мини-контейнеры с марихуаной. Водителя задержали.
На дачном участке в селе Надеждино полицейские обнаружили еще 320 г наркотика. Именно на этой даче иностранец выращивал коноплю, чтобы потом продавать ее знакомым.
Теперь на мужчину заведено три уголовных дела за покушение на сбыт наркотиков в значительном и крупном размерах. На время следствия его отправили в СИЗО.