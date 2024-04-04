Для 2208 участников СВО и членов их семей приостановили более 3,6 тыс. исполнительных производств.
В Омской области для 2208 участников СВО и членов их семей приостановили более 3,6 тыс. исполнительных производств. Общая сумма их долгов составила более 573 млн рублей.
– В соответствии с действующим законодательством, исполнительные производства в отношении данных граждан подлежат приостановлению. Исключение составляют исполнительные производства по алиментным обязательствам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца. Меры принудительного исполнения по приостановленному исполнительному производству не применяются, – отметили в УФССП по Омской области.
Подобными мерами поддержки могут воспользоваться мобилизованные и те, кто добровольно заключил контракт с Минобороны РФ. Чтобы приостановить производство, необходимо подать заявление в отделение судебных приставов.