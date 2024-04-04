Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Объект будет располагаться в Кировском округе. В результате возведения комплекса будет создано 280 рабочих мест.
В Омске построят многофункциональный банно-оздоровительный комплекс. Проект был поддержан на заседании областного инвестиционного комитета. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко.
Объект, рассчитанный на 360 человек, будет располагаться в Кировском округе. Займется строительством омская компания, которая инвестирует в проект более 700 млн рублей. В результате возведения комплекса будет создано 280 рабочих мест.
Также в регионе будет построен второй логистический комплекс «Звездный». Его строительством займется тот же инвестор, который занимается возведением логопарка «Солнечный».
·Экономика/Бизнес

Объект будет располагаться в Кировском округе. В результате возведения комплекса будет создано 280 рабочих мест.
В Омске построят многофункциональный банно-оздоровительный комплекс. Проект был поддержан на заседании областного инвестиционного комитета. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко.
Объект, рассчитанный на 360 человек, будет располагаться в Кировском округе. Займется строительством омская компания, которая инвестирует в проект более 700 млн рублей. В результате возведения комплекса будет создано 280 рабочих мест.
Также в регионе будет построен второй логистический комплекс «Звездный». Его строительством займется тот же инвестор, который занимается возведением логопарка «Солнечный».