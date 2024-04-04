Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером в Таврическом районе.
Вчера около 18:00 часов на 33 км трассы Омск – Русская Поляна столкнулись автомобили GEELY и Nissan Juke. По предварительным данным ГИБДД, авария произошла из-за того, что первая иномарка выехала на встречку.
В результате аварии 28-летний водитель автомобиля GEELY погиб. Пострадал ли второй водитель, 54-летняя женщина, не сообщается.
В обстоятельствах и причинах автоаварии разбираются полицейские.
·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером в Таврическом районе.
Вчера около 18:00 часов на 33 км трассы Омск – Русская Поляна столкнулись автомобили GEELY и Nissan Juke. По предварительным данным ГИБДД, авария произошла из-за того, что первая иномарка выехала на встречку.
В результате аварии 28-летний водитель автомобиля GEELY погиб. Пострадал ли второй водитель, 54-летняя женщина, не сообщается.
В обстоятельствах и причинах автоаварии разбираются полицейские.