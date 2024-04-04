Новая кофейня находится на первом этаже в кассовом зале. Там можно купить первые и вторые блюда, различные напитки и десерты.

Новая кофейня находится на первом этаже в кассовом зале. Там можно купить первые и вторые блюда, различные напитки и десерты.

В Омске на железнодорожном вокзале открыли новую кофейню «Вокзалы России». Она находится на первом этаже в кассовом зале. Жители региона, а также его гости, смогут купить там горячие и прохладительные напитки, сэндвичи, хот-доги, десерты, первые и вторые блюда. Кроме того, заказ можно будет оформить с собой.

Отметим, что все кофейни в фирменном стиле и работают по единому стандарту обслуживания. Они расположены в крупных городах России – Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Калининграде, Краснодаре, Сочи, Владивостоке, Челябинске и других.