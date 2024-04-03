Теперь мужчине придется ответить не только за административное правонарушение, но и за преступление.

Теперь мужчине придется ответить не только за административное правонарушение, но и за преступление.

Следственный комитет завел уголовное дело на 56-летнего жителя Таврического района. Его подозревают в применении насилия в отношении представителя власти.

Преступление произошло в салоне полицейского автомобиля. Как сообщили в следственном комитете, мужчине не понравилось, что его привлекли к административной ответственности за пьяное вождение, и он начал толкать сотрудника ГИБДД.

Противоправные действия пресекли. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.