Омск-Информ
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·Общество

Вода прибывает уже больше недели по 1–5 см в сутки.
С 24 марта в Омской области начался весенний подъем уровня воды Иртыша. За это время он вырос уже на 25 см. Как сообщает «Ом1», каждый день вода прибывает на 1–5 см.
Быстрее всего вода начнет прибывать со второй декады апреля  (по 10–100 см в сутки). Однако, по прогнозу синоптиков, опасных отметок уровень воды в этом году не достигнет.
С 26 марта на участке Иртыша от села Татарка до деревни Карташово выступила вода на льду, а также появилась полынья и потемнел лед. Эти же явления наблюдаются на реках Омь, Уй, Оша, Большой Аев, Шиш и Ишим.
·Общество

Вода прибывает уже больше недели по 1–5 см в сутки.
С 24 марта в Омской области начался весенний подъем уровня воды Иртыша. За это время он вырос уже на 25 см. Как сообщает «Ом1», каждый день вода прибывает на 1–5 см.
Быстрее всего вода начнет прибывать со второй декады апреля  (по 10–100 см в сутки). Однако, по прогнозу синоптиков, опасных отметок уровень воды в этом году не достигнет.
С 26 марта на участке Иртыша от села Татарка до деревни Карташово выступила вода на льду, а также появилась полынья и потемнел лед. Эти же явления наблюдаются на реках Омь, Уй, Оша, Большой Аев, Шиш и Ишим.