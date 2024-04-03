Вода прибывает уже больше недели по 1–5 см в сутки.

Вода прибывает уже больше недели по 1–5 см в сутки.

С 24 марта в Омской области начался весенний подъем уровня воды Иртыша. За это время он вырос уже на 25 см. Как сообщает « Ом1 », каждый день вода прибывает на 1–5 см.

Быстрее всего вода начнет прибывать со второй декады апреля (по 10–100 см в сутки). Однако, по прогнозу синоптиков, опасных отметок уровень воды в этом году не достигнет.

С 26 марта на участке Иртыша от села Татарка до деревни Карташово выступила вода на льду, а также появилась полынья и потемнел лед. Эти же явления наблюдаются на реках Омь, Уй, Оша, Большой Аев, Шиш и Ишим.