Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Шесть лет назад компанию «АВА Компани» признали банкротом. Из-за этого она перестала платить своим сотрудникам зарплату. Пришлось вмешаться прокуратуре.

В Омске прокуратура заинтересовалась ситуацией, которая произошла с сотрудниками ООО «АВА Компани». 401 работник компании не мог получить зарплату. Долг накопился в размере более 20 млн рублей. Кроме того, в декабре 2018 года организацию признали банкротом.

– В результате надзорного сопровождения, участия прокурора в рассмотрении дела в арбитражном суде размер задолженности перед работниками снизился до 4 млн рублей. После поступления в конкурсную массу денежных средств конкурсным управляющим приняты меры по выплате заработной платы остальным работникам, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Сейчас долг по зарплате полностью погашен.

·Происшествия

Шесть лет назад компанию «АВА Компани» признали банкротом. Из-за этого она перестала платить своим сотрудникам зарплату. Пришлось вмешаться прокуратуре.

В Омске прокуратура заинтересовалась ситуацией, которая произошла с сотрудниками ООО «АВА Компани». 401 работник компании не мог получить зарплату. Долг накопился в размере более 20 млн рублей. Кроме того, в декабре 2018 года организацию признали банкротом.

– В результате надзорного сопровождения, участия прокурора в рассмотрении дела в арбитражном суде размер задолженности перед работниками снизился до 4 млн рублей. После поступления в конкурсную массу денежных средств конкурсным управляющим приняты меры по выплате заработной платы остальным работникам, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Сейчас долг по зарплате полностью погашен.