Омск-Информ
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·Общество

Неприятная находка появилась во дворе дома № 26а на улице Серова.
Жители Ленинского округа обнаружили возле своих домов останки животных. Неприятная находка появилась во дворе дома № 26а на улице Серова.
– Очень странная картина, – написали омичи, выложившие фотографии в соцсетях.
На снимках, которые появились в соцсетях, видно, что на тепловом коллекторе лежат черепа коров и большие кости. В комментариях некоторые предположили, что останки животных выбросило какое-то предприятие, торгующее мясом. Некоторые считают, что головы оставили местные жители, которые покупали их на корм собакам.
·Общество

Неприятная находка появилась во дворе дома № 26а на улице Серова.
Жители Ленинского округа обнаружили возле своих домов останки животных. Неприятная находка появилась во дворе дома № 26а на улице Серова.
– Очень странная картина, – написали омичи, выложившие фотографии в соцсетях.
На снимках, которые появились в соцсетях, видно, что на тепловом коллекторе лежат черепа коров и большие кости. В комментариях некоторые предположили, что останки животных выбросило какое-то предприятие, торгующее мясом. Некоторые считают, что головы оставили местные жители, которые покупали их на корм собакам.