Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Сергей Козырев – местный предприниматель, займется вырубкой деревьев у омских школ. Однако получит он меньше, чем обещали изначально.

Стало известно, кто займется вырубкой и обрезкой деревьев у омских школ. Конкурс выиграл местный предприниматель Сергей Козырев. Ему предстоит в течение 45 дней обрезать более 250 деревьев и вырубить 150 у 10 образовательных учреждений: № 8, 44, 51, 82, 112, а также гимназии № 9 и 12, школы-интерната № 2 и детского сада № 2.

Изначально за работы готовы были заплатить 3,9 млн рублей, но Козырев снизил цену едва ли не вдвое. Он получит 2,1 млн рублей.

·Общество

Сергей Козырев – местный предприниматель, займется вырубкой деревьев у омских школ. Однако получит он меньше, чем обещали изначально.

Стало известно, кто займется вырубкой и обрезкой деревьев у омских школ. Конкурс выиграл местный предприниматель Сергей Козырев. Ему предстоит в течение 45 дней обрезать более 250 деревьев и вырубить 150 у 10 образовательных учреждений: № 8, 44, 51, 82, 112, а также гимназии № 9 и 12, школы-интерната № 2 и детского сада № 2.

Изначально за работы готовы были заплатить 3,9 млн рублей, но Козырев снизил цену едва ли не вдвое. Он получит 2,1 млн рублей.