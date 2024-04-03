Омск-Информ
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·Общество

Исполняющим обязанности главы ведомства назначен Константин Смагин. 
Руководитель Управления судебного департамента Омской области Василий Огарь покинул свой пост. Исполняющим обязанности главы ведомства назначен Константин Смагин. Ранее он трудился на посту заместителя руководителя.
Василий Огарь руководил управлением с сентября 2009 года. Он покинул должность в связи с уходом на заслуженный отдых.
Отметим, что Константин Смагин окончил Ярославское высшее военное финансовое училище им. генерала армии А.А. Хрулева. В 2000 году он окончил Омскую академию МВД РФ.
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·Общество

Исполняющим обязанности главы ведомства назначен Константин Смагин. 
Руководитель Управления судебного департамента Омской области Василий Огарь покинул свой пост. Исполняющим обязанности главы ведомства назначен Константин Смагин. Ранее он трудился на посту заместителя руководителя.
Василий Огарь руководил управлением с сентября 2009 года. Он покинул должность в связи с уходом на заслуженный отдых.
Отметим, что Константин Смагин окончил Ярославское высшее военное финансовое училище им. генерала армии А.А. Хрулева. В 2000 году он окончил Омскую академию МВД РФ.
1130