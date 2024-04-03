В своем телеграм-канале Шелест задался вопросом, что же может повлиять на владельцев собак.

В своем телеграм-канале Шелест задался вопросом, что же может повлиять на владельцев собак.

Мэр Омска Сергей Шелест провел личный прием жителей микрорайона «Чкаловский». Он отметил, что вопросы, волнующие омичей, разнообразны, но один из них особенно волнует как жителей микрорайона, так и самого мэра. Речь идет об ответственности владельцев собак, не убирающих за своими питомцами.

- И у меня есть ощущение, что заасфальтировать пешеходную дорожку или организовать ремонт ливневой канализации, гораздо проще, чем убедить людей прибрать за своим четвероногим другом. Конечно, есть ответственные хозяева, но весна показывает, что они, похоже, в меньшинстве, - отметил мэр.

В своем телеграм-канале Шелест задался вопросом, что же может повлиять на владельцев собак. Градоначальник опубликовал опрос, в котором могут поучаствовать омичи. Предлагается 4 варианта воздействия: штрафы, общественное порицание, социальная реклама и участие в обязательных работах по уборке городских территорий.