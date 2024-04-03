На нескольких улицах Левого берега из-за перекрытия бульвара Архитекторов начали возникать пробки.

На нескольких улицах Левого берега из-за перекрытия бульвара Архитекторов начали возникать пробки.

В Омске прокуратура в очередной раз нашла нарушения при проведении ремонтных работ на бульваре Архитекторов. Выяснилось, что после перекрытия перекрестков Дмитриева и 70 лет Октября, а также Перелета и Степанца стали возникать пробки. Чтобы решить проблему, нужно внести корректировки в работу светофоров и в маршруты объезда.

Кроме того, как заверили в областной прокуратуре, на дороге образовались ямы, выбоины и застои воды. Все это создает сложности для автомобилей.

– В связи с выявленными нарушениями прокурор Омска внес и.о. мэра Омска представление. Также прокуратура Кировского округа вынесла постановление о возбуждении в отношении ответственного должностного лица БУ Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте дорог), – рассказали в надзорном ведомстве.

Отметим, что ранее прокуратура уже объявляла предостережения подрядчику о недопустимости нарушения сроков выполнения работ на объекте.