Женщине не понравилось, что ее сосед оборудовал в сарае баню. Она боялась, что при пожаре огонь перекинется на ее дом.

Женщине не понравилось, что ее сосед оборудовал в сарае баню. Она боялась, что при пожаре огонь перекинется на ее дом.

В суд обратилась омичка, которая потребовала от своего соседа устранить возможный источник пожара. Женщина рассказала, что владеет земельным участком на одной из улиц Северных. На соседнем участке мужчина оборудовал в сарае деревянную баню, однако при возведении объекта он нарушил противопожарное расстояние с домом женщины.

– Суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил иск частично, обязав 42-летнего собственника земельного участка демонтировать оборудование бани (печь и дымоход) из здания сарая, а также оплатить судебные расходы на сумму 15 тыс. рублей, – рассказали в УФССП России по Омской области.

Мужчина решил выполнить решение суда незамедлительно и разобрал свою баню, не нарушив сроков.