Омск-Информ
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·Отдых и туризм

На премии «Туристические города» Омск получил серебро в номинации «Город молодежного туризма». По словам экспертов, город является самым привлекательным для экскурсий.

Омск стал победителем всероссийской премии «Туристические города» в номинации «Город образовательного туризма» и получил серебро в номинации «Город молодежного туризма». О событии рассказал губернатор Виталий Хоценко.

– Эксперты отметили столицу нашего региона как самую привлекательную для организации познавательных экскурсий. Оба направления очень важны, и мы продолжим работать над их развитием, – рассказал Хоценко.

Отметим, что в прошлом году Омск претендовал на звание молодежной столицы. Однако город занял третье место, уступив Москве и Владивостоку. В следующем году Омск снова будет бороться за такой статус.

·Отдых и туризм

На премии «Туристические города» Омск получил серебро в номинации «Город молодежного туризма». По словам экспертов, город является самым привлекательным для экскурсий.

Омск стал победителем всероссийской премии «Туристические города» в номинации «Город образовательного туризма» и получил серебро в номинации «Город молодежного туризма». О событии рассказал губернатор Виталий Хоценко.

– Эксперты отметили столицу нашего региона как самую привлекательную для организации познавательных экскурсий. Оба направления очень важны, и мы продолжим работать над их развитием, – рассказал Хоценко.

Отметим, что в прошлом году Омск претендовал на звание молодежной столицы. Однако город занял третье место, уступив Москве и Владивостоку. В следующем году Омск снова будет бороться за такой статус.