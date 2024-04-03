Женщина хотела получить дополнительный заработок, но ей нужно было вложиться. Однако накопленных денег у нее не оказалось. Помощь она пошла искать в банке.

Женщина хотела получить дополнительный заработок, но ей нужно было вложиться. Однако накопленных денег у нее не оказалось. Помощь она пошла искать в банке.

В полицию Полтавского района обратилась 35-летняя местная жительница, которая рассказала, что из-за жуликов лишилась 3,5 млн рублей.

Инцидент произошел в середине февраля. Во время игры в телефоне женщине высветилась реклама инвестиционной компании. Она, заинтересовавшись, прошла по ссылке и заполнила заявку. После этого ей в одном из мессенджеров написал «специалист по инвестициям», который пообещал высокий доход. Собственных средств у сельчанки было немного – всего около 9 тыс. рублей. Поэтому она решили оформить несколько кредитов – на себя, супруга и друга семьи. Последний одолжил подруге около 1,5 млн рублей.

– На протяжении месяца женщина переписывалась с мошенниками и переводила деньги. Общение закончилось, когда она попыталась вывести полученный доход. Ее муж даже попытался воспользоваться услугами юриста, чтобы вернуть деньги. Специалиста нашел в интернете. Тот запросил 50 тыс. рублей, а после их получения перестал выходить на связь. В результате дважды обманутые супруги обратились в полицию, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».