Омск-Информ
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·Общество

Самолет с необычной раскраской, посвященной выходу нового фильма по мотивам известной сказки, приземлился в Омске.

Российские авиакомпании иногда умеют радовать оформлением своих самолетов. «Аэрофлот» давно называет каждое воздушное судно в честь какого-либо известного человека. Об этом сообщается на борту самолета.

А на этот раз порадовала пассажиров авиакомпания «Азимут». В Омск на этой неделе прилетел настоящий «Летучий корабль». Ливрея самолета Минеральные Воды – Уфа – Омск посвящена экранизации одноименной сказки, знакомой каждому с детства.

– Вместе с пассажирами по маршрутной сети авиакомпании путешествуют и герои сказки, – отмечают в Омском аэропорту.

Отметим, что фильм «Летучий корабль» впервые показали на экранах кинотеатров 21 марта.

·Общество

Самолет с необычной раскраской, посвященной выходу нового фильма по мотивам известной сказки, приземлился в Омске.

Российские авиакомпании иногда умеют радовать оформлением своих самолетов. «Аэрофлот» давно называет каждое воздушное судно в честь какого-либо известного человека. Об этом сообщается на борту самолета.

А на этот раз порадовала пассажиров авиакомпания «Азимут». В Омск на этой неделе прилетел настоящий «Летучий корабль». Ливрея самолета Минеральные Воды – Уфа – Омск посвящена экранизации одноименной сказки, знакомой каждому с детства.

– Вместе с пассажирами по маршрутной сети авиакомпании путешествуют и герои сказки, – отмечают в Омском аэропорту.

Отметим, что фильм «Летучий корабль» впервые показали на экранах кинотеатров 21 марта.