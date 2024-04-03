Омск-Информ
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·Общество

За неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе снизилась на 3 %.
За прошлую неделю заболеваемость ОРВИ в Омской области снизилась на 3,2 %. Показатель заболеваемости составил 47,3 на 100 тыс. населения, что почти на 27 % ниже эпидемического порога.
– В пейзаже циркулирующих вирусов превалируют вирусы негриппозной этиологии и составляют 71,4 %, в том числе 28,6 % респираторно-синцитиальные вирусы, 21,4 % метапневмовирусы, 14,3 % риновирусы и 7,1 % коронавирусы (сезонные). Вирусы гриппа А составили 14,3 %. Вирусы новой коронавирусной инфекции – 14,3 %, – рассказали в региональном Роспотребнадзоре.
Специалисты ведомства советуют соблюдать меры профилактики заболеваний: чаще мыть руки, пользоваться антисептиками и идти в больницу при первых признаках заболевания.
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·Общество

За неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе снизилась на 3 %.
За прошлую неделю заболеваемость ОРВИ в Омской области снизилась на 3,2 %. Показатель заболеваемости составил 47,3 на 100 тыс. населения, что почти на 27 % ниже эпидемического порога.
– В пейзаже циркулирующих вирусов превалируют вирусы негриппозной этиологии и составляют 71,4 %, в том числе 28,6 % респираторно-синцитиальные вирусы, 21,4 % метапневмовирусы, 14,3 % риновирусы и 7,1 % коронавирусы (сезонные). Вирусы гриппа А составили 14,3 %. Вирусы новой коронавирусной инфекции – 14,3 %, – рассказали в региональном Роспотребнадзоре.
Специалисты ведомства советуют соблюдать меры профилактики заболеваний: чаще мыть руки, пользоваться антисептиками и идти в больницу при первых признаках заболевания.
1067