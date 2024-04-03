На следующей неделе дожди будут идти на территории региона целых три дня.

На следующей неделе дожди будут идти на территории региона целых три дня.

На следующей неделе в Омской области ожидаются ливни. Осадки начнутся 9 апреля и затронут практические всю территорию региона, такой прогноз представлен на сайте Ventusky.com.

На следующий день, 10 апреля, в области также прогнозируется дождь, однако он будет не такой сильный. Мощность ливня составит 2 мм.

11 марта синоптики также обещают дожди, однако осадки пройдут преимущественно по южной половине области. Кроме того, согласно прогнозу погоды, дожди в регионе будут идти с 17 по 21 апреля.