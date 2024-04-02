Омск-Информ
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·Происшествия

Водитель не заметил женщину, переходящую дорогу по «зебре». Омичка оказалась в травмами в больнице.

Сегодня, в 19:45 часов, стало известно о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшим. Предварительно установлено, что 63-летний водитель автобуса № 20 возле остановки «Минирынок» на ул. Вострецова не заметил пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия 63-летнюю омичку с травмами доставили в больницу. В салоне автобуса во время столкновения находились 30 пассажиров. Окончательно обстоятельства и причины ДТП планируется установить в ходе проверки.

·Происшествия

Водитель не заметил женщину, переходящую дорогу по «зебре». Омичка оказалась в травмами в больнице.

Сегодня, в 19:45 часов, стало известно о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшим. Предварительно установлено, что 63-летний водитель автобуса № 20 возле остановки «Минирынок» на ул. Вострецова не заметил пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия 63-летнюю омичку с травмами доставили в больницу. В салоне автобуса во время столкновения находились 30 пассажиров. Окончательно обстоятельства и причины ДТП планируется установить в ходе проверки.